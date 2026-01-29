Megapuente Escolar en Coahuila: ¿Qué Alumnos Tendrán Cuatro Días de Descanso?

Se dio a conocer que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases este viernes 30 de enero ni el lunes 2 de febrero en Coahuila, esto debido a la realización del primer consejo técnico escolar del año y al día festivo con motivo del aniversario de la Constitución Mexicana.

En el caso de los niveles de bachillerato y universidad, las clases únicamente se suspenderán el lunes 2 de febrero, luego de que el asueto se recorriera a dicha fecha para permitir a los estudiantes disfrutar de un puente vacacional, el primero del semestre.

Anuncian Primer Megapuente Escolar en Coahuila

Cabe señalar que el 2 de febrero también será día inhábil en centros laborales, organismos gubernamentales, instituciones educativas y entidades bancarias, por lo que se prevé una suspensión general de actividades en distintos sectores.

Suspenden clases por masa de aire polar en Coahuila

Autoridades educativas en Coahuila suspendieron las clases presenciales en diversas regiones del estado debido a las bajas temperaturas ocasionadas por el ingreso de una masa de aire polar. La medida se aplicó durante el lunes 26 y martes 27 de enero en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto.

En las regiones Laguna y Sureste se realizaron ajustes en los horarios escolares, ya que el ingreso a clases presenciales para primaria y secundaria se recorrió a las 9:00 horas en los planteles.

Las autoridades señalaron que las acciones buscaron proteger la integridad de alumnos y personal educativo, mientras que las escuelas particulares aplicaron sus propios criterios.

