Muere Comandante de la PAR Tras Enfrentamiento Armado en Coahuila

Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre del 2025 se dio a conocer el fallecimiento del comandante de la Policía de Acción y Reacción (PAR) quien hace días, había resultado severamente lesionado, en un enfrentamiento en el municipio de Hidalgo, Coahuila, donde integrantes de una célula delictiva, al ser detectados, dispararon en varias ocasiones, en contra de los elementos policiacos.

El comandante, Miguel Ángel Martínez Hernández, recibió un impacto de bala en su rostro por lo que fue trasladado a un hospital de Piedras Negras donde después de ser estabilizado, fue trasladado a Saltillo.

Tras varios días, el comandante falleció mientras que cuatro elementos más se encuentras recibiendo atención médica, de los cuáles dos son militares y dos policías estatales.

Comandante de la PAR Muere Después de Ser Herido en Enfrentamiento Armado en Hidalgo, Coahuila.

El comandante se desempeñaba como encargado del Grupo de Acción y Reacción en la región norte de Coahuila, tras haber resultado lesionado, fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Saltillo, donde la noche del domingo 26 de octubre, su estado de salud se agravó y minutos después se confirmó su fallecimiento.

Se le informó a la Fiscalía General de Justicia Zona Norte 1 en la frontera, la cual mantiene una carpeta de investigación abierta sobre estos hechos, derivados de los enfrentamientos donde hay personas detenidas.

Atacan a militares en Hidalgo, Coahuila

La mañana del 16 de octubre de 2025, se registró un primer ataque armado en la brecha conocida como "El Callejón", en el municipio de Hidalgo, Coahuila, cuando elementos del Ejército Mexicano realizaban un patrullaje de supervisión. Durante el incidente, los soldados fueron agredidos por personas armadas que viajaban en un vehículo, resultando dos militares lesionados.

Noticia relacionada: Sujetos Armados Atacan a Militares en Coahuila; Hay Dos Heridos

Horas más tarde se registró una segunda agresión en los límites de Coahuila con Nuevo León donde elementos de la Marina y Policías Estatales fueron atacados por hombres armados mientras realizaban una investigación de rutina en una camioneta.

En una conferencia de prensa en Piedras Negras, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez informó que fueron al menos dos incidentes armados contra corporaciones de seguridad.

Historias recomendadas: