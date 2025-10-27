Muere Niño por Presunto Dolor Estomacal en Saltillo

Un niño de ocho años de edad, perdió la vida en el área de urgencias del Hospital Materno Infantil en Saltillo, Coahuila, luego de ingresar por un presunto dolor de estomacal.

El niño, identificado como Alexander, vivía con su abuela y comenzó a sentirse mal la tarde del 26 de octubre del 2025, por lo que su tía decidió trasladarlo de inmediato al hospital en busca de atención médica. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el menor falleció antes de que los doctores pudieran intervenir.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación para esclarecer las causas de la muerte y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia correspondiente.

Muere niño tras comer mariscos en Ramos Arizpe

El 11 de febrero del 2025, un menor de 12 años, identificado como Kevin, fue encontrado sin vida en su domicilio de la colonia Parajes de los Pinos en Ramos Arizpe, Coahuila.

Se informó que días previos, la familia había salido a comer a un restaurante, y más tarde el niño comenzó a sentirse mal, por lo que solicitaron ayuda al 911. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron y revisaron al menor.

Horas después, alrededor de las 6:00 horas, la madre intentó despertarlo para ir a la escuela, pero Kevin no respondió. Al llegar nuevamente los servicios de emergencia, confirmaron su fallecimiento.

