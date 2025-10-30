Vinculan a Presunto Responsable de la Obra Donde Murió Niño en Primaria de La Laguna

José "N" fue vinculado a proceso quien es el presunto responsable de la obra que causó la muerte de Anuel en la Primaria Federal Cuauhtémoc en San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila Delegación Laguna 1, informó sobre la vinculación a proceso de José "N" quien es imputado por el delito de homicidio culposo en agravio del menor de edad.

El delegado mencionó que luego de iniciar con la carpeta de investigación, peritos expertos realizaron las diligencias en la primaria, el análisis determinó que la ejecución de los trabajos de construcción de la techumbre no cumplía con las normas de seguridad.

Esto confirmo una violación cometida por el responsable de la obra, se informó que con esta evidencia, un juez de control solicitó la orden de aprehensión en contra de José "N".

Un menor de seis años perdió la vida tras el colapso de una parte de la estructura metálica de la techumbre de la Primaria Federal Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel. El accidente ocurrió la mañana del 22 de octubre de 2025, mientras los alumnos realizaban actividades de educación física.

El niño identificado como Anuel se habría recargado en uno de los pilares del techo, que cedió y cayó sobre él, provocándole la muerte de manera inmediata. Los intentos por levantar la estructura fueron en vano debido a su peso.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, informó que la obra donde ocurrió el accidente fue construida por padres de familia con recursos federales, pero sin la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil. El Gobierno del Estado ofreció apoyo integral a la familia y acompañamiento psicológico a la comunidad escolar.

