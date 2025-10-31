¿Habrá Cambio de Horario en CDMX Este 2 de Noviembre 2025? Estos Celulares Deben Ajustar la Hora

Este fin de semana se lleva a cabo el cambio de horario y para todos los capitalinos que no están enterados, acá te decimos si también se cambia en la CDMX por el invierno y qué celulares deben ajustar la hora este sábado 2 de noviembre 2025.

Para que no haya dudas, en una nota ya te dijimos cuándo es y a qué hora cambia el horario este 2 de noviembre 2025 en México. De igual forma te contamos en qué lugares del país se va a ajustar la hora en relojes y celulares.

Video: Cambio de Horario en Frontera Tamaulipas 2025: ¿Qué Opinan los Ciudadanos?

¿Habrá cambio de horario CDMX este 2 de noviembre 2025?

El cambio de horario no se aplica en CDMX desde 2022, cuando se expidió la Nueva Ley de Husos Horarios en todo el país. Eso quiere decir que en la Ciudad de México no aplica dicho ajuste, pero los estados y municipios que sí deben modificar su reloj este 2 de noviembre son los siguientes:

Baja California : Todo el estado.

: Todo el estado. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Nota relacionada: Hay que Atrasar el Reloj en Baja California: ¿Cuándo Será el Cambio de Horario de Invierno 2025?

Pese a que el cambio de horario no aplica en la CDMX para el invierno 2025, la realidad es que varios celulares y relojes de la capital sí van a tener que ajustar la hora este sábado.

¿Qué celulares deben cambiar la hora CDMX el 2 de noviembre 2025?

Los teléfonos de CDMX que van a tener que modificarse son todos en los que haya cambio de hora. Esto pasa debido a que muchos celulares están programados de forma automática para cambiarse en cuanto llega el horario de invierno.

En caso de que algunos celulares cambien su hora automáticamente, deben ser modificados de forma manual para que tengan el horario correcto, según el municipio o ciudad en la que viven.

Video: ¿Cuáles son las ‘Casas del Terror’ en CDMX? Recuento de Viviendas con Fenómenos Sobrenaturales

¿Cómo cambio la hora de mi celular?

Para establecer el horario adecuado en los celulares Android, solo hay que seguir los siguientes pasos:

Abre la app de "Reloj" en tu teléfono. Dirígete a los tres puntos y selecciona "Configuración". Presiona en "cambiar fecha y hora". Desactiva las opciones que dice "fecha y hora automáticas" y "zona horaria automática". Establece la fecha y hora correcta, acorde a tu zona horaria.

Para los teléfonos con dispositivo iOS el proceso es el siguiente:

Ingresa a "Configuración". Entra a "General" Dirígete a "Fecha y hora". Desactiva la opción "definir automáticamente". Pon la fecha y hora correcta.

Nota relacionada: Frío Llega a CDMX en Día de Muertos: Prevén hasta 4 Grados desde la Madrugada del 1 de Noviembre

Ahora que ya se sabe que no hay cambio de horario en CDMX para este invierno 2025, los municipios de la frontera donde sé se debe atrasar la hora, la modificación en su reloj llegará en punto de las 02:00 de la madrugada del sábado 2 de noviembre.

Historias recomendadas: