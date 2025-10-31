Desfile Día de Muertos 2025 En Vivo: ¿Cómo y Dónde Ver desde Casa Mañana Sábado 1 de Noviembre?

La Ciudad de México (CDMX) tiene todo listo para la gran celebración dedicada a los difuntos. Este 1 de noviembre las calles del Centro Histórico se llenan de color, música, carros alegóricos y comparsas por el Desfile de Día de Muertos 2025. Si no puedes asistir, en N+ te decimos cómo ver la transmisión en vivo y disfrutar del recorrido sin salir de casa.

Sin duda, el desfile de Día de Muertos 2025 es uno de los eventos más esperados del año. En este evento se reúnen decenas de miles de personas en las avenidas más importantes de la capital del país para disfrutar del espectáculo destinado a conmemorar esta efeméride que llena de color cada rincón de la ciudad. A propósito de este tema, en una nota previa te explicamos las calles por las que pasará el recorrido el 1 de noviembre 2025.

Asimismo, ya te hemos informado ¿a qué hora inicia el desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX y cuánto durará. Además, para no tener contratiempos ante cualquier traslado que pudieras llegar a necesitar este sábado en la capital, te compartimos las calles y estaciones del Metro CDMX cerradas por el desfile.

Este evento masivo que rinde homenaje a quienes han partido es gratuito y forma parte del Festival de Día de Muertos 2025, organizado por el Gobierno de Ciudad de México y la Secretaría de Cultura capitalina.

Video: Mega Procesión de Catrinas 2025: Así Fue el Espectacular Desfile de Calaveras en la CDMX

¿Cómo ver transmisión del Desfile de Día de Muertos CDMX en vivo?

Para aquellas personas que han decidido disfrutar de este espectáculo desde casa, N+ tendrá una transmisión especial que iniciará a las 14:00 horas y concluirá a las 19:00 del sábado 1 de noviembre de 2025. Serán cinco horas que retratarán los colores y las expresiones artísticas del Desfile de Día de Muertos 2025 en la CDMX.

Esta transmisión en vivo se podrá seguir por internet a través de la señal de N+ Foro y Youtube simultáneamente, donde el equipo de N+ dará todos los detalles sobre el espectáculo artístico y musical. Además, en televisión abierta la señal en vivo de N+ Foro está disponible en el Canal 4 en CDMX.

Una opción más es el canal de Las Estrellas, donde se estará dando cuenta de la ruta y los detalles del recorrido del desfile este 1 de noviembre 2025. Todo bajo la conducción de Carlos Arenas y Carmen Muñoz.

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México también ha dispuesto una transmisión a través de redes sociales y canales oficiales de televisión abierta.

Video: Gran Desfile de Día de Muertos CDMX 2025: Dónde Ver la Transmisión EN VIVO y a qué Hora

¿Cuánto dura el Desfile de Día de Muertos de CDMX y cuál es su ruta?

En total el gran desfile de Día de Muertos 2025 tendrá una ruta de 8 kilómetros. Este avance será desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino, pasando por las avenidas más emblemáticas de Ciudad de México. Su duración estimada es de 5 horas.

El punto de partida es la Puerta de Leones del Bosque de Chapultepec, para avanzar sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez, un tramo de Eje Central y la calle 5 de Mayo para llegar finalmente a la explanada del Zócalo de Ciudad de México, sitio donde está una de las 6 Mega Ofrendas de Día Muertos 2025 que fueron instaladas este año a lo largo y ancho de la CDMX.

Las personas que opten por ver el desfile de muertos en vivo desde las calles podrán colocarse a lo largo del recorrido, y así disfrutar del paso de los contingentes carros alegóricos.

Video: Inauguran Megaofrenda en Zócalo de CDMX con Tradición y Color del Día de Muertos

¿Qué artistas participan en el Desfile de Día de Muertos 2025?

Este año el desfile rinde homenaje a Rodrigo González, conocido como Rockdrigo, un ícono del rock urbano y entre los artistas invitados para amenizar la jornada están:

El Haragán

Amanda González, hija de Rodrigo González "Rockdrigo", músico homenajeado

Pato y el Cocodrilo, integrantes de La Maldita Vecindad

Sigue la transmisión en vivo del Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX por la señal de N+ Foro. Foto: Cuartoscuro.

Recomendaciones para asistir al Desfile de Día de Muertos 2025

Lo más importante para mantener el espíritu festivo de Día de Muertos es la seguridad de los asistentes, por lo que hay que seguir las indicaciones de las autoridades y respetar en todo momento la señalización.

Si bien el espectáculo da inicio a las 14:00 horas se espera que los asistentes y participantes comiencen a reunirse horas antes, por lo que se recomienda llegar con anticipación y buscar un lugar a lo largo del recorrido para disfrutar de la mejor vista.

Además de señalar un punto de encuentro con sus familiares en caso de emergencia y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Noticias En Vivo 24/7 N+ FORO

Historias Recomendadas