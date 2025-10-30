¿Cuándo Es el Desfile de la Huesuda en Matamoros por el Día de Muertos 2025? Fecha y Horario

Matamoros se prepara para vivir una de sus celebraciones más coloridas con el tradicional Desfile de La Huesuda 2025, un evento que llenará de arte, música y alegría la emblemática Calle Sexta. Este sábado 1 de noviembre a las 4:30 de la tarde, familias, comparsas y artistas locales desfilarán para rendir homenaje a la vida a través de la icónica tradición del Día de Muertos, fusionando creatividad y cultura popular en un espectáculo único.

El desfile forma parte del Festival de La Huesuda 2025, organizado por el Gobierno Municipal de Matamoros en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y promete ser una experiencia visual llena de color, ritmo y simbolismo. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de este recorrido que celebra nuestras raíces y mantiene viva una de las costumbres más representativas de México.

Noticia Relacionada: Ingreso del Frente Frío No. 11 Provocó la Caída de Postes de Luz y Árboles en Tamaulipas

Cine de Terror en Matamoros

En el marco de las celebraciones de Halloween, los tradicionales jueves de Cineteca presentarán uno de los clásicos más emblemáticos del cine de terror: “The Texas Chainsaw Massacre”, dirigida por Tobe Hooper.

La función se llevará a cabo este jueves a las 7:00 de la noche en la Cineteca Matamoros, donde los amantes del género podrán revivir la icónica historia que marcó a generaciones de cinéfilos desde su estreno en 1974.

El recinto invita al público a disfrutar de una noche espeluznante, ideal para compartir con amigos y sumergirse en la tensión y el suspenso de este clásico del horror.

Inauguran Festival de la Huesuda 2025 en Matamoros

Historias Recomendadas: