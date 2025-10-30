Desfile de Calaveras 2025 en Puebla ¿A Qué Hora Iniciará y Desde Dónde?
El recorrido a realizarse este 1 de noviembre en la capital poblana espera reunir a más de seis mil 200 participantes divididos en 70 contingentes.
El corazón de la ciudad de Puebla continúa celebrando la temporada del Día de Muertos 2025, y en esta ocasión se llevará a cabo la edición 14 del Desfile de Calaveras, evento emblemático del Festival “La Muerte es un Sueño”.
El recorrido reunirá a seis mil 200 participantes distribuidos en más de 70 contingentes entre escuelas, marching band locales e internacionales, grupos de danza regional, contingente de xolos y caballos.
Noticia relacionada: Abrirán al Público Zonas Exclusivas de la Catedral de Puebla por Día de Muertos
Fecha y Horario del Desfile de Calaveras 2025 en Puebla Capital
El Desfile de Calaveras se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre y dará inicio a las 18:00 horas, partiendo de la Avenida Juárez esquina con calle 23 sur y concluyendo en 2 sur y avenida 5 oriente, iluminando las calles del Centro Histórico con música, color y creatividad.
La entrada es gratuita y para conocer la programación completa y más detalles del festival, puede consultar las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).
Proyectarán videomapping sobre el Día de Muertos en Catedral de Puebla
Este 1 y 2 de noviembre, la fachada de la Catedral Puebla se iluminará con un videomapping conmemorativo a la temporada de Día de Muertos.
Estas proyecciones podrán disfrutarse de 19:30 a 22:00 horas cada 30 minutos, las cuales rinden homenaje a la cosmogonía en México, como cuna de tradición y apreciación por la muerte, este espectáculo hace referencia a los elementos tradicionales e iconográficos que escenifican la tradición mexicana como la conocemos hoy en día.
Además. representa el Día de Muertos a través de los sentidos, la visión, el sonido y el aroma de la tradición, aludiendo a los elementos de una de las festividades más importantes, que con sus particularidades tradicionales evoca los sentidos.
