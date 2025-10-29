Extienden Horario en los 38 Panteones de la Ciudad de Puebla por Día de Muertos 2025

Para este fin de semana, 1 y 2 de noviembre, en el marco del Día de Muertos 2025, los 38 panteones y camposantos ubicados en el municipio de Puebla extenderán sus horarios para que la ciudadanía pueda visitar a sus familiares y amigos que perdieron.

En esta temporada de Todos Santos, los recintos de la capital poblana que sirven de última morada para los que ya no están entre nosotros abrirán sus puertas a las 08:00 horas y las cerrarán a las 19:00 horas, contando con servicios de agua y vigilancia para evitar contratiempos.

En el caso del Panteón Municipal de Puebla se prevé la visita de hasta 86 mil personas durante esos dos días.

Actividades por Día de Muertos en el Panteón Municipal de Puebla

El Panteón Municipal de Puebla ha sido un recinto importante para el Festival “La Muerte Es un Sueño 2025”, ya que en él se han llevado a cabo actividades recreativas, manteniéndose vigentes las que aquí te mencionaremos.

Primeramente, se han ofrecido recorridos nocturnos como parte de “La antigua ciudad de los muertos”, donde los visitantes pueden ver proyecciones en las tumbas, efectos de láser, luces y humo, dramatizaciones y la explicación de los monumentos funerarios más importantes edificados en el camposanto, siendo su último día este miércoles 29 de octubre.

Otro atractivo se encuentra en las paredes externas de la barda de este lugar, donde se pueden apreciar fotografías de la exposición “Siguen entre Nosotros”, dedicada a los seres sintientes que han formado parte de nuestras vidas y han fallecido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) anunció que tiene en marcha el operativo “Todos Santos 2025”, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía que asisten a eventos culturales y artísticos, y visitan panteones de la capital en orden y sus 17 juntas auxiliares.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda, se realizará el despliegue de un estado de fuerza de 374 elementos y 57 unidades de policía de las diferentes zonas, control de tránsito, respuesta táctica, búsqueda de personas, protección civil, inteligencia, prevención del delito y 70 elementos de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI).

