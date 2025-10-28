Feria de la Hojaldra 2025 en Puebla ¿De qué Tamaño Habrá y Cuánto Costará la Pieza?

La Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan (Upmipan) en Puebla celebrarán la Feria de la Hojaldra con la edición número 15 en el Jardín del Carmen en la capital poblana.

Juan Pérez Martínez, representante de la Upmipan en Puebla, aseguró que los clientes que se acerquen podrán elegir entre 10 panaderías que ofrecen rico y fresco pan de muerto.

Quien va a la Feria de la Hojaldra ya sabe que llegando puede encontrar pan fresco un pan de calidad y a un precio accesible, por eso cuando pasan a degustar son libres de comprar en cualquiera de las panaderías que están ahí.

Precios del Pan de Muerto en la Feria de la Hojaldra 2025 en Puebla

De acuerdo con Pérez Martínez, en la edición 2025 de la Feria de la Hojaldra en Puebla, se mantendrán los precios del año pasado que oscilan entre los 35 y 90 pesos según su tamaño y sabor. La expectativa es vender alrededor de 10 mil 500 hojaldras.

La intención es alentar la venta de Pan de Muerto en esta temporada, sin embargo, el comportamiento de compra se ha modificado entre las familias.

Sí está comprando la gente pero ahora están dejando de comprar la hojaldra grande. Hoy están pidiendo la hojaldre la chica y la mini entonces eso nos lleva a ver que la situación económica está muy lastimada pero lo importante es que se sigue con esa tradición.

¿Qué tipo de Pan de Muerto venderán en la Feria de la Hojaldra 2025 en Puebla?

En esta edición de la Feria de la Hojaldra se podrán encontrar los sabores típicos como la de ajonjolí, mantequilla, nuez o la de azúcar, hasta innovaciones como las de Nutella, Carlos V, coco y la recién presentada hojaldra de Talavera, hecha en honor al hermoso material originario de Puebla.

Panaderías de Puebla Hacen Tradicionales Hojaldras o Pan de Muerto

Podrán encontrar las 10 panaderías participantes en el parque de la colonia El Carmen del 29 de octubre al 1 de noviembre en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.

