Mole Poblano, Sidra y Pan con Queso en Celebración de Día de Muertos 2025 en Zacatlán, Puebla

El Pueblo Mágico de Zacatlán es ideal para celebrar la temporada de Todos Santos, ya que por más de tres semanas realizará el “Festival de los Muertos” para conmemorar a los que ya no están entre nosotros.

Durante este evento se podrá disfrutar de varias ferias como la del mole poblano, la de la sidra y la del pan con queso, por lo que en N+ Puebla te contamos cada una de las actividades que ofrecerá el municipio.

Noticia relacionada: ¿Cine en el Panteón y Desfile de Calaveras? Actividades de La Muerte Es un Sueño 2025 en Puebla

Festival de los Muertos 2025 en Zacatlán, Puebla: Fechas, Actividades y Horarios

El Festival de los Muertos 2025 en el Pueblo Mágico de Zacatlán se dividirá en varias ferias que se realizarán casi de forma simultánea desde el 25 de octubre y hasta el 17 de noviembre, con el fin de no dejar fuera ningún elemento tradicional de su cultura:

El 25 de octubre a las 19:00 horas iniciará el XV Festival del Pan con Queso, que contará con concursos, coronación de una reina y presentaciones artísticas, manteniéndose hasta el 3 de noviembre.

El 28 de octubre se inaugurará la exposición “Tzompantli de la Sierra”, misma que podrá apreciarse de igual forma hasta el 3 de noviembre.

Catrinas Gigantes Puestas en la Explanada de Cuautlancingo Puebla

Del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizará la Feria de los Muertos donde habrá pasarela de catrinas, caminatas nocturnas, además de la tradicional “Carrera de los Panaderos”.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre podrás visitar las tumbas ilustres en el Panteón de Zacatlán con la dinámica “Susurros del pasado que llegan al presente”.

El 1 y 2 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas, podrás disfrutar del VIII Festival del Mole Poblano, mientras que del 8 al 17 de noviembre se realizará el XVII Festival de la Sidra.

El 16 de noviembre de 9:00 a 22:00 horas se realizará el Festival de Cantantes y Músicos en la explanada municipal.

¿Cómo llegar a Zacatlán desde la ciudad de Puebla?

Para llegar al Pueblo Mágico de Zacatlán desde la ciudad de Puebla se tiene que tomar la Autopista Tlaxco-El Tejocotal. El trayecto es de aproximadamente dos horas y 45 minutos.

En caso de querer visitar el municipio en autobús es necesario acudir a la central camionera CAPU, al norte de la capital poblana, donde salen corridas todos los días durante casi todo el día.

Historias recomendadas:

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ