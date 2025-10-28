"Flores y Ofrendas 2025", el Festival de Día de Muertos en este Pueblo Mágico de Puebla
Este martes el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec en Puebla inició sus festejos de Día de Muertos con el Festival "Flores y Ofrendas 2025".
En cada uno de los Pueblos Mágicos del estado de Puebla sorprenden con sus maneras de celebrar el Día de Muertos y el municipio de Tlatlauquitepec no se queda atrás con el Festival “Flores y Ofrendas 2025”.
Este festejo de la temporada de Todos Santos cuenta con una variedad de actividades para que los pobladores y visitantes puedan recordar a los que ya no se encuentran entre nosotros.
Principales actividades del Festival “Flores y Ofrendas 2025” en Tlatlauquitepec, Puebla
Las actividades del Festival “Flores y Ofrendas 2025” en el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec iniciaron este martes 28 de octubre con la colocación del Mercado de Tradiciones “Sabores del Mictlán”.
Este miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas se llevará a cabo el Desfile de Catrines y Catrinas “Reina la Muerte, Brilla la Vida”, por las calles principales del municipio.
El jueves 30 de octubre se realizará la Colocación de Ofrendas Monumentales “Senderos de Luz y Flor” a las 09:00 horas en el Zócalo Municipal.
El sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas se realizará el Concurso de Panaderos y Atoles de Maíz en el Zócalo Municipal.
El domingo 2 de noviembre se cerrará con broche de oro el Festival “Flores y Ofrendas 2025” con la Carrera del Día de Muertos a las 09:00 horas, y la Rodada Nocturna al Cerro Cabezón a las 18:00 horas.
¿Cómo llegar al Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec desde Puebla Capital?
Para llegar al Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec desde la ciudad de Puebla en automóvil es necesario tomar la autopista Amozoc-Perote. El tiempo aproximado de traslado es de dos horas y 20 minutos.
Si quieres visitar el municipio en autobús, es necesario dirigirte a la Central de Autobuses CAPU al norte de la capital poblana, hay diferentes horarios para poder viajar.
