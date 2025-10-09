¿Aplica en CDMX? En Estos Lugares de México Hay Cambio de Horario

¿No sabes si debes actualizar la hora de tu reloj y celular? En N+ te indicamos en qué lugares hay cambio de horario para que lo tomes en cuenta.

A partir de la temporada de invierno, el cambio de horario en México será para ciertos municipios de la zona fronteriza norte, por lo que en la Ciudad de México (CDMX) no aplicará.

Esta medida fue implementada conforme a la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó en 2022, la cual estableció un horario estándar fijo en gran parte del territorio, con el cual eliminaron el horario de verano, así lo dio a conocer la Secretaría de Energía.

Con la entrada en vigor del Decreto, el territorio nacional tendrá un horario estándar que se establecerá conforme a zonas horarias y únicamente se aplicará un horario estacional en estados y municipios de la frontera norte.

Cambio de horario en México aplica para estos lugares

Los sitios de México en los que se debe cambiar el horario el próximo 2 de noviembre de 2025 son los 33 municipios de la frontera norte.

En el estado de Coahuila : Allende, Guerrero, Acuña, Hidalgo, Nava, Ocampo, Jiménez, Morelos, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

: Allende, Guerrero, Acuña, Hidalgo, Nava, Ocampo, Jiménez, Morelos, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza En Nuevo León, en la Ciudad de Anáhuac.

Tamaulipas: Municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Guerrero, Mier, Reynosa, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo y Matamoros.

