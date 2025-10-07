Las autoridades capitalinas dieron a conocer hoy, 7 de octubre de 2025, cuáles son las vialidades que estarán cerradas por los trabajos del Programa de Bacheo en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos a partir de cuándo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, destacó las acciones que se implementarán a través del Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias, Cualli Ohtli, que significa buen camino.

Durante la presentación del programa explicó que se llevarán a cabo acciones más relevantes de mantenimiento urbano tras el cierre de la temporada de lluvias. Inicia este miércoles 8 de octubre, con cierres parciales y varias vialidades estratégicas.

Cabe señalar que el Programa de Bacheo de la capital se realiza desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. Para reportar un bache puedes llamar al Locatel con el número *0311.

Estas son las avenidas cerradas por repavimentación

Las calles que estarán cerradas son las siguientes:

8 de octubre: La Avenida Constituyentes desde el kilómetro 13, que es la entrada a CDMX, hasta Periférico.

9 de octubre: Un tramo de Avenida Paseo de la Reforma hasta Periférico.

¿Cuáles son las avenidas que contemplan repavimentar?

Las grandes avenidas de acceso a la Ciudad de México que serán intervenidas son:

Calzada De Tlalpan.

Periférico.

Viaducto Tlalpan.

Viaducto Miguel Alemán.

Calzada Ignacio Zaragoza.

Aquiles Serdán.

Avenida Gran Canal.

Circuito Interior.

Río San Joaquín.

No todos los tramos serán intervenidos completamente; la repavimentación se enfocará en las zonas más dañadas de acuerdo con el análisis técnico realizado.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó que ya se tienen en marcha 52 licitaciones públicas que permitirán desplegar trenes de trabajo integrados por maquinaria especializada: perfiladoras, pavimentadoras, rodillos compactadores y barredoras.

