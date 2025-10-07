Hay Nueva Lista de Avenidas Cerradas por Bacheo en Octubre 2025: ¿Cuándo Inician Obras de SOBSE?
N+
Conoce cuáles son las avenidas de CDMX que permanecerán cerradas por trabajos de repavimentación
COMPARTE:
Las autoridades capitalinas dieron a conocer hoy, 7 de octubre de 2025, cuáles son las vialidades que estarán cerradas por los trabajos del Programa de Bacheo en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos a partir de cuándo.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, destacó las acciones que se implementarán a través del Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias, Cualli Ohtli, que significa buen camino.
Durante la presentación del programa explicó que se llevarán a cabo acciones más relevantes de mantenimiento urbano tras el cierre de la temporada de lluvias. Inicia este miércoles 8 de octubre, con cierres parciales y varias vialidades estratégicas.
Nota relacionada: Así Puedes Reportar Baches y Socavones en CDMX Vía WhatsApp: ¿Qué Debes Enviar?.
Cabe señalar que el Programa de Bacheo de la capital se realiza desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. Para reportar un bache puedes llamar al Locatel con el número *0311.
Estas son las avenidas cerradas por repavimentación
Las calles que estarán cerradas son las siguientes:
- 8 de octubre: La Avenida Constituyentes desde el kilómetro 13, que es la entrada a CDMX, hasta Periférico.
- 9 de octubre: Un tramo de Avenida Paseo de la Reforma hasta Periférico.
¿Cuáles son las avenidas que contemplan repavimentar?
Las grandes avenidas de acceso a la Ciudad de México que serán intervenidas son:
- Calzada De Tlalpan.
- Periférico.
- Viaducto Tlalpan.
- Viaducto Miguel Alemán.
- Calzada Ignacio Zaragoza.
- Aquiles Serdán.
- Avenida Gran Canal.
- Circuito Interior.
- Río San Joaquín.
No todos los tramos serán intervenidos completamente; la repavimentación se enfocará en las zonas más dañadas de acuerdo con el análisis técnico realizado.
La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó que ya se tienen en marcha 52 licitaciones públicas que permitirán desplegar trenes de trabajo integrados por maquinaria especializada: perfiladoras, pavimentadoras, rodillos compactadores y barredoras.
Historias recomendadas:
- ¿Otra Amenaza de Bomba en la UNAM? Estudiantes de Prepa 8 Son Desalojados.
- Sheinbaum Alerta por Intensificación de Huracán Priscilla; Activan Misión ECO en BCS
FBPT