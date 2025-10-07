Inicio Ciudad de México Hay Nueva Lista de Avenidas Cerradas por Bacheo en Octubre 2025: ¿Cuándo Inician Obras de SOBSE?

Hay Nueva Lista de Avenidas Cerradas por Bacheo en Octubre 2025: ¿Cuándo Inician Obras de SOBSE?

Conoce cuáles son las avenidas de CDMX que permanecerán cerradas por trabajos de repavimentación

Repavimentarán principales viales en la Ciudad de México. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Las autoridades capitalinas dieron a conocer hoy, 7 de octubre de 2025, cuáles son las vialidades que estarán cerradas por los trabajos del Programa de Bacheo en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos a partir de cuándo. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, destacó las acciones que se implementarán a través del Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias, Cualli Ohtli, que significa buen camino. 

Video: Baches en la CDMX: Estas son las Alcaldías Más Afectadas

Durante la presentación del programa explicó que se llevarán a cabo acciones más relevantes de mantenimiento urbano tras el cierre de la temporada de lluvias. Inicia este miércoles 8 de octubre, con cierres parciales y varias vialidades estratégicas.

Nota relacionada: Así Puedes Reportar Baches y Socavones en CDMX Vía WhatsApp: ¿Qué Debes Enviar?

Cabe señalar que el Programa de Bacheo de la capital se realiza desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. Para reportar un bache puedes llamar al Locatel con el número *0311.

Estas son las avenidas cerradas por repavimentación 

Las calles que estarán cerradas son las siguientes:

  • 8 de octubre: La Avenida Constituyentes desde el kilómetro 13, que es la entrada a CDMX, hasta Periférico. 
  • 9 de octubre: Un tramo de Avenida Paseo de la Reforma hasta Periférico. 

¿Cuáles son las avenidas que contemplan repavimentar?

Las grandes avenidas de acceso a la Ciudad de México que serán intervenidas son: 

  • Calzada De Tlalpan.
  • Periférico.
  • Viaducto Tlalpan.
  • Viaducto Miguel Alemán.
  • Calzada Ignacio Zaragoza.
  • Aquiles Serdán.
  • Avenida Gran Canal.
  • Circuito Interior.
  • Río San Joaquín.

No todos los tramos serán intervenidos completamente; la repavimentación se enfocará en las zonas más dañadas de acuerdo con el análisis técnico realizado.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó que ya se tienen en marcha 52 licitaciones públicas que permitirán desplegar trenes de trabajo integrados por maquinaria especializada: perfiladoras, pavimentadoras, rodillos compactadores y barredoras.

 

