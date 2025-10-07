¿Otra Amenaza de Bomba en la UNAM? Estudiantes de Prepa 8 Son Desalojados

La mañana de hoy, 7 de octubre de 2025, los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron desalojados por una presunta amenaza de bomba.

Circulan mensajes en redes sociales, en los que piden estar atentos al comunicado de las autoridades educativas. Por medio de X, la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno compartió que se encuentra bloqueada la Avenida Lomas de Plateros, a la altura de la Prepa 8, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Cabe señalar que el pasado lunes 6 de octubre, la Preparatoria 6 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fueron desalojadas por supuestas amenazas de bomba, en N+ te indicamos qué pasó con las actividades: Esto Pasó Hoy con las Clases en la FCPyS.

#Bloqueo | Está bloqueada la av. Lomas de Plateros, a la altura de la Prepa 8, alc. Álvaro Obregón. Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está pendiente al desarrollo para liberar la vialidad. pic.twitter.com/3yyvoUxUIh — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) October 7, 2025

Esto pasó en la Prepa 8 hoy

En redes sociales como X y Facebook, la comunidad estudiantil de la Prepa 8 compartió fotos y comentarios, en los que algunos indican que están en espera de que acuda el Heroico Cuerpo de Bomberos a revisar las instalaciones. Mientras que otros muestran su enojo por lo sucedido.

Ahorita que lleguen los bomberos y revisen, retomamos actividades, aproximadamente en una hora.

No es la primera vez que la Prepa ha sido evacuada por la presunta presencia de un artefacto explosivo. El pasado 29 de septiembre, las autoridades del plantel emitieron un comunicado, donde informaron que encontraron un mensaje anónimo en una hoja de papel.

El texto decía que a las 11:36 de la mañana detonaría un artefacto explosivo, por lo que aplicaron los protocolos correspondientes: "Concluida la revisión no se encontró, ni se detectó evidencia de materiales que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad", señalaron.

Sheinbaum informó que habrá un programa especial de atención de salud mental

Durante la mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las amenazas de bomba en planteles de la UNAM y destacó las acciones que se han llevado a cabo:

Destacó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el rector.

Detalló que hay comunicación permanente con las áreas de seguridad de la UNAM.

Además, estamos trabajando como lo informé, en un programa especial de atención a los jóvenes, de salud mental, y también de incorporación a distintas actividades que permitan atender la situación particular que se presentó con este tan lamentable homicidio

