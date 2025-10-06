Nueva Alerta en la UNAM: También Desalojan Prepa 6 por Posible Explosivo

La Preparatoria número 6 de la UNAM, ubicada en la calle Cuauhtémoc sin número, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, fue desalojada la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025 debido a una alerta por la probable colocación de un artefacto explosivo. Este fue el segundo incidente de seguridad registrado en planteles universitarios durante la misma jornada.

Los estudiantes fueron evacuados del inmueble como medida preventiva. Las autoridades del plantel activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, lo que implicó restricciones de acceso a las instalaciones. Personal de Protección Civil y elementos del sector acudieron al lugar para brindar apoyo durante el operativo.

Personal especializado del grupo Zorros se trasladó a la preparatoria para verificar las instalaciones y descartar cualquier riesgo para la comunidad estudiantil. Durante el operativo, las autoridades del plantel no permitieron el ingreso de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, manteniendo el control mediante sus propios protocolos institucionales.

Video: 39 de 45 Planteles de la UNAM Reanuda Actividades.

Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar en espera de los resultados de la inspección. Hasta el momento del reporte, las autoridades informaron que no se localizó ningún artefacto explosivo en las instalaciones de la Preparatoria número 6.

Horas antes, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) también había sido desalojada por una amenaza similar. Alrededor de las 8:50 de la mañana, estudiantes reportaron en redes sociales que encontraron mensajes amenazantes en los baños del plantel. Una imagen circuló en redes con el texto:

Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno

La evacuación en la FCPyS fue inmediata y se suspendieron las clases. Los estudiantes habían convocado a una asamblea a las 9:00 de la mañana en Los Bigotes para abordar temas sobre Palestina y seguridad en la UNAM. Andón Fernando, integrante de la comunidad universitaria, confirmó que las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades de la FCPyS aplicaron el Protocolo de Actuación y personal especializado junto con bomberos revisaron las instalaciones. Después de la inspección, determinaron que se trató de una falsa alerta de bomba.

En redes sociales, estudiantes expresaron molestia y preocupación por los incidentes. Algunos comentarios señalaron: "Amenaza de bomba en Polakas regresando del paro, era super obvio que iba a pasar", "se notificó de una amenaza de bomba en la FCPyS. Nos acaban de cancelar las clases" y "no es posible que no se haga nada al respecto sobre la seguridad de sus alumnos, tenemos cámaras para ver quién fue y no las ocupan".

Historias recomendadas:

CT