Diputados Reciben Reforma a la Ley de Amparo: ¿Qué Día la Discuten en San Lázaro?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó hoy 6 de octubre de 2025 que llegó a San Lázaro la propuesta de reformas a la Ley de Amparo, la cual ya fue aprobada en el Senado de la República.

Las reformas a la Ley de Amparo han generado distintos debates que incluso llegaron a Palacio Nacional, pues los senadores aprobaron una reserva que señala que las nuevas disposiciones deberán ser retroactivas; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que la medida es innecesaria.

Por su parte, también durante una conferencia en Palacio Nacional, el exministro Arturo Zaldívar explicó por qué no debe ser una ley retroactiva una vez que se apruebe y se publique.

Kenia López informa cuándo se discutirá la reforma a la Ley de Amparo

Al mediodía de este lunes, la diputada Kenia López Rabadán informó que la Cámara baja recibió las reformas a la Ley de Amparo y señaló cuándo se espera su discusión.

Para su máxima publicidad, he instruido su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y, el día de mañana, daré cuenta al Pleno, conforme lo establecen la ley y el reglamento, para su turno a la Comisión o Comisiones correspondientes.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, también confirmó la recepción del documento, aunque con anterioridad ya había señalado que la propuesta se discutiría en próximos días.

El juicio de amparo es un instrumento fundamental para proteger los derechos de las personas

El diputado de Morena aseguró que "analizaremos su reforma con responsabilidad y cuidaremos que tanto su contenido como su trámite parlamentario respeten lo que dispone nuestra Constitución".

