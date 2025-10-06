Graban el Momento en que Policía de Tlalnepantla Mordió a Conductor Detenido

En el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex), una policía de tránsito fue grabada en el momento exacto en que mordió el brazo de un automovilista, lo cual desató una ola de comentarios en redes sociales.

Aquí en N+ te contamos qué pasó y te compartimos el video del momento que se viralizó en la red.

Oficial detiene y muerde a automovilista

En el video difundido en redes sociales se pudo apreciar el momento en que la oficial mordió a un hombre, el cual había sido detenido después de cometer una infracción.

Los hechos ocurrieron en la avenida Emiliano Zapata, después de pasar el monumento conocido como El Vigilante, en los límites de Tlalnepantla y Ecatepec, en territorio mexiquense.

La oficial y el conductor estaban dialogando afuera de las unidades, a un costado de la patrulla de tránsito, cuando el hombre metió la mano en el pantalón de la policía para intentar recuperar la licencia de conducir que ella le había retenido.

En ese momento, la uniformada reaccionó mordiéndolo, según se pudo apreciar en la grabación que captó una testigo de los hechos.

Video: Policía de Tránsito Muerde a Automovilista en Tlalnepantla; Así fue el Momento

Investigación de los hechos

En el video también se apreció el momento en que otro agente intervino y posteriormente el automovilista se acercó a la persona que estaba grabando, para mostrar la mordida en su brazo.

En otra publicación, el hombre dijo que los agentes lo detuvieron y le dijeron que no debía circular sin placas, pero él aseguró que contaba con un permiso de circulación vigente.

La policía negó haber agredido al conductor, mientras que la mujer que grabó el hecho le señaló que todo había quedado captado en el video.

Más tarde, el Gobierno de Tlalnepantla iniformó que se realizan los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si hay alguna responsabilidad.

Con información de N+.

spb