Dan Nobel de Medicina 2025 a 3 científicos por trabajo sobre tolerancia inmunitaria periférica

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron este lunes 6 de octubre el Premio Nobel de Medicina 2025 por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica.

La tolerancia inmunitaria periférica es una forma en la que el cuerpo ayuda a evitar que el sistema inmunitario se descontrole y ataque sus propios tejidos en lugar de a invasores extraños.

El premio es el primero de los Premios Nobel de 2025 y fue anunciado por un panel en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

"El premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año trata sobre cómo controlamos nuestro sistema inmunitario para poder combatir todos los microbios imaginables sin provocar enfermedades autoinmunes", explicó Marie Wahren-Herlenius, profesora del Instituto Karolinska.

"El poderoso sistema inmunitario del organismo debe ser regulado, de lo contrario corre el riesgo de atacar nuestros propios órganos", subrayó el comité del Nobel.

(Los tres) identificaron a los guardianes del sistema inmunitario, las células T reguladoras, que impiden que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo

Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo, para el cáncer y las enfermedades autoinmunes

El premio del año pasado fue compartido por los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del microARN, pequeños fragmentos de material genético que sirven como interruptores de encendido y apagado dentro de las células y que ayudan a controlar lo que hacen las células y cuándo lo hacen.

Los anuncios de los Nobel continúan con el de Física el martes 7 de octubre, el de Química el miércoles 8 de octubre y el de Literatura el jueves 9 de octubre. El Premio Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el Premio Nobel de Economía el 13 de octubre.

¿Qué es la tolerancia inmunológica periférica?

Los descubrimientos relacionados con "la tolerancia inmunológica periférica" merecieron la concesión del Premio Nobel de Medicina o Fisiología, pero ¿qué es? Es un mecanismo del sistema inmunológico que evita que el cuerpo ataque a sus propios tejidos.

También evita, según algunos de los textos científicos de referencia de la inmunología a nivel mundial (como Janeway’s Immunobiology), que el cuerpo reaccione de una forma excesiva a algunos antígenos que no son, en principio, especialmente peligrosos y que actúan en la periferia del organismo.

El sistema inmunológico aprende a diferenciar entre los organismos propios (los autoantígenos) y los extraños (los patógenos), y en el interior del cuerpo humano se establece la tolerancia central, que si funciona con normalidad es capaz de eliminar algunos tipos de linfocitos (glóbulos blancos fundamentales en el sistema inmunitario para identificar y combatir patógenos).

Pero el sistema inmunológico no es capaz de eliminar todos los linfocitos, ahí es donde cobra importancia la tolerancia periférica, que trata de impedir que aquellos linfocitos que 'escaparon' ataquen a los tejidos del propio organismo, lo cual resulta fundamental para mantener el equilibrio entre la respuesta inmune frente a infecciones y para prevenir enfermedades autoinmunes

¿Cuándo se entregan los premios?

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita. Falleció en 1896.

Además de cada distinción, el premio incluye un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 11 millones de coronas suecas (1.2 millones de dólares).

