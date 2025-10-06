Aldo De Nigris "En Shock" Tras Ganar La Casa de Los Famosos; Comparte Premio con Abelito

La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su capítulo final la noche de este domingo 5 de octubre y luego de varias emociones, se dio a conocer que Aldo De Nigris fue el ganador del reality. Tras su victoria, el atleta e influencer regiomontano dijo que no se lo esperaba y estaba "en shock".

Además, como muestra de la amistad que los unió durante más de 70 días de aislamiento, Aldo decidió compartir su premio de 4 millones de pesos con Abelito.

Después de que Galilea Montijo anunció que la votación había favorecido al de Monterrey sobre Dalílah Polanco, la otra finalista que quedaba, Aldo gritó de emoción, saltó, lloró y abrazó a su compañera, quien fue la primera en felicitarlo y aplaudir su triunfo.

"No pensé que iba a ganar", dijo Aldo entre sollozos.

¿Por qué compartir el premio con Abelito?

Luego de que la actriz sinaloense abandonó la casa, el ganador se quedó un momento sentado, solo. Se levantó y estuvo caminando de un lado a otro, visiblemente sorprendido, sin creer que el premio era suyo. Entonces preguntó a la conductora si podía decirle algo.

"Gali, ¿te puedo decir algo?, ¿te puedo decir algo?", comentó.

-"Por favor Aldo", le respondieron.

"Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo", dijo llorando de emoción.

Galilea Montijo le dijo que verían el tema, pero antes debía subir a la plataforma para bajar el switch y apagar las luces de la casa, mientras el público coreaba su nombre. Después se dirigió a una despedida oficial del lugar, desfiló por una pasarela de fans, donde bailó, gritó contento y después llegó al foro. Ahí abrazó a sus compañeros del team noche, especialmente a Abelito.

El papá, la mamá y los hermanos de Aldo entraron en escena para felicitarlo, igual emocionados y entre lágrimas. Después de recibir el reconocimiento, el programa terminó.

"Ando en shock, feliz, contento"

El ganador acudió a una post gala de La Casa de Los Famosos México, donde fue recibido por Wendy y Margaleff.

La anterior ganadora preguntó al regiomontano cómo se sentía de lograr el triunfo.

"Bien contento, no me lo esperaba... uno allá adentro, son cosas que no se esperan. Ando en shock, feliz, contento, luego vi muchas cámaras como paparazzis", dijo.

Ahí ya lo esperaban el resto de los finalistas, quienes confesaron que pensaban que ganaría Abelito. El influencer zacatecano, por su parte, dijo que esperaba que gana "su compadre", Aldo.

¿Qué ganó Aldo?

Con 19 millones 139 mil 698 votos, Aldo De Nigris se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos 2025, quien se hará acreedor a un premio de 4 millones de pesos.

