Huracán Priscilla: ¿A qué Hora se Convertirá en Categoría 2 Frente a Playas de México? 

El centro de Priscilla, Huracán categoría 1 en la escala Saffir Simpson, se localiza a 460 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y en algunas horas podría evolucionar a huracán categoría 2.

Así lo dieron a conocer la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el mensaje más reciente difundido en X, las autoridades dieron detalles sobre Priscilla, huracán categoría 1 que se encuentra cerca de costas mexicanas.

Noticia relacionada: ¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?

Huracán Priscilla: ¿A qué hora se convertirá en Categoría 2?

El centro del huracán Priscilla de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 460 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 770 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Se detalló que presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora además de rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor noroeste.

Conagua mencionó que se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Mich, hasta Punta MIita, Nayarit.

Autoridades además informaron que Priscilla ganará fuerza y se convertirá en huracán categoría 2 a las 12 horas del 7 de octubre.

Se pide a la población estar pendiente del seguimiento de Priscilla.

Alerta: Huracán Priscila Provocó Lluvias e Inundaciones en Costas del Pacífico Mexicano

Historias relacionadas:

CH