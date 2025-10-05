Muere Víctor Cruz Russek, esposo de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua
Víctor Cruz Russek era un empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado
Este domingo 5 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Víctor Cruz Russek, reconocido empresario chihuahuense y esposo de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno del Estado de Chihuahua informó con pesar la noticia, expresando su solidaridad hacia la mandataria estatal y su familia.
“Los integrantes del gabinete, así como el personal del Gobierno del Estado, expresamos nuestras condolencias, cariño y respeto a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek. Nos unimos con afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, se lee en el mensaje difundido por la administración estatal.
¿Quién era Víctor Cruz Russek?
Víctor Cruz Russek era un empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.
Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, consolidando una importante trayectoria empresarial marcada por su liderazgo, visión y profundo compromiso con Chihuahua.
A lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo de la entidad.
