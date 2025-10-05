Muere Víctor Cruz Russek, esposo de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua

Este domingo 5 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Víctor Cruz Russek, reconocido empresario chihuahuense y esposo de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno del Estado de Chihuahua informó con pesar la noticia, expresando su solidaridad hacia la mandataria estatal y su familia.

“Los integrantes del gabinete, así como el personal del Gobierno del Estado, expresamos nuestras condolencias, cariño y respeto a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek. Nos unimos con afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, se lee en el mensaje difundido por la administración estatal.

Víctor Cruz Russek junto con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto Redes Sociales

¿Quién era Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek era un empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, consolidando una importante trayectoria empresarial marcada por su liderazgo, visión y profundo compromiso con Chihuahua.

A lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo de la entidad.

