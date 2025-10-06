Videos del Tornado Más Poderoso en Una Década: Estados Unidos lo Clasifica como EF-5

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos de América (EUA) clasificó al tornado Enderlin, que ocurrió el pasado 20 de junio de 2025, como EF-5, la clasificación más alta posible.

Qué es un tornado EF-5: Es el más potente y destructivo según la Escala Fujita Mejorada (EF), que entró en vigor el 1 de febrero de 2007, misma que se utiliza para asignar una calificación a un tornado según la velocidad estimada del viento y los daños relacionados. Pueden registrar vientos de 200 millas por hora (mph), es decir más de 321 kilómetros por hora (km/h).

Usuarios de redes sociales compartieron videos del tornado más poderosos en una década, que dejó como saldo tres personas muertas, además de severos daños en pueblo de Enderlin, Dakota del Norte, a unos 60 kilómetros (40 millas) al suroeste de Fargo, en Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico estadounidense, uno de los tornados que ocurrieron ese día tuvo una velocidad máxima del viento estimada superior a 337 kilómetros por hora.

Daños por tornados

Cabe recordar que ese día, un complejo sistema de tormentas causó estragos en varias partes de Dakota del Norte, el norte de Minnesota y el norte de Wisconsin, con reportes de tornados, granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento, según Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el gobernador Kelly Armstrong dijo en un comunicado que el NWS confirmó que un segundo tornado tocó tierra cerca de Spiritwood, que está a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de Fargo. Armstrong emitió una declaración de desastre a nivel estatal para responder a los daños.

