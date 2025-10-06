¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Capufe Informa Cierre por Fuerte Accidente
Conoce aquí cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla, para que tomes previsiones y llegues con tiempo a tu destino
¿Vas a transitar por la autopista México-Puebla hoy, 6 de octubre de 2025? ¡Toma precauciones! La vialidad amaneció con un fuerte accidente que colapsó completamente la circulación.
De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), el siniestro afectó la circulación tanto a la Ciudad de México (CDMX) como a Puebla.
Ante ello, aquí te damos a conocer el reporte actualizado sobre la situación en dicha autopista, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
¿Qué ocurrió hoy en la autopista?
La madrugada de este lunes, un camión de carga chocó contra el muro central, a la altura del kilómetro 47, dirección CDMX, y posteriormente volcó e impactó a otras dos unidades, de acuerdo con Capufe.
El tráiler trasladaba frutas y verduras, por lo que quedaron en el pavimento decenas de cajas, la mayoría con plátanos. Las autoridades informaron que por estos hechos, tres personas fueron trasladadas a hospitales al resultar heridas.
Al sitio llegó personal de socorro para atender la emergencia y así poder agilizar la circulación; sin embargo, hasta las 08:00 permanecía el intenso caos vial, principalmente rumbo a la CDMX.
Las cámaras de N+ captaron las filas kilométricas de automóviles en la zona afectada; decenas de tráileres quedaron varados debido a las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas.
¿Cómo se encuentra la circulación en la México-Puebla?
La autopista México-Puebla registró distintas afectaciones este lunes, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional. Esta es la situación en la vialidad:
- A las 02:31 horas, Capufe alertó sobre el cierre a la circulación en el km 47, dirección Ciudad de México, por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura de camión de carga).
- A las 04:47 horas, las autoridades informaron que continuaba el cierre a la circulación en el km 47, debido a las labores para retirar la unidad siniestrada. Se restableció el tránsito dirección Puebla con reducción de carriles.
- A las 05:05 horas, se indicó que se restableció la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos, en el km 47, debido a que el personal continuaba laborando en atención del accidente.
- A las 06:59 horas, se advirtió sobre reducción de carriles del km 108 al 111, dirección Puebla, por obras y labores de mantenimiento.
- A las 09:43 horas, se indicó que seguía el cierre parcial de la circulación en el km 47, dirección Puebla, por atención de accidente (labores de limpieza y reacomodo de muros), mientras que en dirección CDMX la circulación ya operaba de manera normal.
- A las 10:26 horas, Capufe informó que se restableció la circulación en el km 47, dirección Puebla, luego de atención de accidente.
Con información de N+.
