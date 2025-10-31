¿A Qué Hora Entra el Cambio de Horario el 2 de Noviembre 2025 en México? Nuevo Ajuste al Reloj

Miles de personas van a tener que ajustar su reloj este fin de semana, y para todos lo que aún no lo sepan, acá te decimos a qué hora entra el nuevo cambio de horario este domingo 2 de noviembre 2025 en México y los lugares donde habrá dicha modificación por el invierno.

Para las personas de la frontera, en una nota ya les dijimos cuándo se cambia el horario en Baja California, Ciudad Juárez, Tamaulipas y Coahuila. De igual forma, te contamos si dicho ajuste al reloj también aplica para la CDMX en noviembre 2025.

¿Cuándo es el cambio de horario en México 2025?

El horario de invierno llega durante la madrugada del domingo 2 de noviembre 2025. Dicha modificación aplica para Estados Unidos, Canadá y algunos estados de México, sobre todo lo que se encuentra en la frontera y mantienen una relación comercial con los estadounidenses.

Recordemos que en marzo de 2025 se aplicó el cambio de horario por el verano, por ello varios municipios de México tuvieron que adelantar su reloj una hora exacta.

¿A qué hora es el cambio de horario este 2 de noviembre 2025 en México?

La hora exacta en que cambia el horario es a las 02:00 de la madrugada del 2 de noviembre, esto de acuerdo con lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La idea es que se atrase el reloj 60 minutos, aunque la mayores de celulares y relojes lo hacen de forma automática.

En caso de que algunos celulares cambien su hora automáticamente, deben ser modificados de forma manual para que tengan el horario correcto, según el municipio o ciudad de México en la que viven.

¿En qué lugares de México habrá cambio de horario 2025?

En la mayor parte de México ya no se aplica como tal el cambio de horario desde que se expidió la Nueva Ley de Husos Horarios, en 2022. Aún así, todavía algunos estados y municipios deben ajustar su reloj, debido a su cercanía y relación comercial con Estados Unidos.

Estos son los lugares que sí cambian de horario en México 2025:

Baja California : Todo el estado.

: Todo el estado. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Con toda esta información, se espera que el cambio de horario en México por el invierno se lleve a cabo sin contratiempos este 2 de noviembre 2025 en los municipios de la frontera ya mencionados.

