Día de Muertos 1 y 2 de Noviembre 2025: ¿A Qué Hora Abrirán y Cerrarán los Panteones en CDMX?

El 1 y 2 de noviembre se celebra en México el Día de Muertos, una tradición con raíces prehispánicas que honra a los difuntos. Las antiguas culturas creían que las almas emprendían un viaje al Mictlán, el inframundo, y que durante estos días regresaban para convivir con sus seres queridos.

Como parte de las celebraciones, miles de familias acuden a los panteones para limpiar y adornar las tumbas con flores, velas y ofrendas, además de participar en diversas actividades culturales en toda la capital.

Por lo anterior, N+ te deja el horario especial de algunos panteones durante estos días, como es el caso del Panteón Xoco localizado en la Avenida México-Coyoacán 375 en la alcaldía Benito Juárez cuyo horario será desde las 7 de la mañana y cerrará hasta las 11 de la noche.

En tanto, los cementerios en la alcaldía Álvaro Obregón empezarán a recibir a los visitantes desde las 8:00 a las 16:00 horas.

En Azcapotzalco, los panteones abrirán sus puertas desde las 8:00 a las 17:00 horas.

Cabe destacar, que durantes estaa festividades, la mayoría de los panteones en las 16 alcaldías de la Ciudad de México amplían su horario para que los familiares y conocidos de los fallecidos los visiten.

Desplegarán más de 10 mil policías para resguardar seguridad

Para garantizar la seguridad de los visitantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un operativo especial desde las 06:00 horas del martes 28 de octubre y hasta la conclusión de las actividades el domingo 2 de noviembre de 2025.

En total, serán desplegados 10 mil 495 elementos, apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, una grúa, ocho ambulancias, dos motoambulancias del ERUM y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, que realizarán patrullajes y supervisión aérea.

El personal policial realizará labores de vigilancia, control vial y apoyo ciudadano en los 120 panteones, mercados, explanadas y puntos con alta afluencia, con el objetivo de preservar el orden durante una de las festividades más representativas del país.

