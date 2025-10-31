¿Cambia Horario en Tren Suburbano? Esto Pasará con el Servicio en 1 y 2 de Noviembre 2025

¡Toma precauciones! El Tren Suburbano —transporte que une la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México (Edomex)— emitió un aviso hoy, 31 de octubre de 2025, sobre el servicio de sus unidades para este 1 y 2 de noviembre.

En N+ te contamos si cambiará el horario o qué sucederá con el servicio, para que tomes previsiones y evites afectaciones en tus traslados este fin de semana, días en los que se realizan muchas actividades por el Día de Muertos 2025 en nuestro país.

¿Cómo estará el servicio los días 1 y 2 de noviembre?

En un aviso emitido en redes sociales, Ferrocarriles Suburbanos informó que el sábado 1 y domingo 2 de noviembre se realizarán trabajos de conexión de vías con el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Lo anterior “ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días”.

En su comunicado, agregó que el Suburbano “trabaja con el Gobierno federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria”.

Afectaciones previas

El pasado mes de septiembre, este sistema de transporte también realizó labores de conexión al AIFA, lo que ocasionó retrasos en el servicio y afectaciones a cientos de pasajeros.

Algunas personas narraron en ese entonces que hicieron trayectos de hasta 3 horas en una ruta que generalmente es de 25 a 30 minutos. Unos más acusaron que tuvieron un cobro doble debido al tiempo.

Los pasajeros comentaron que el Suburbano sí informó sobre las labores de conexión, pero dijeron que ese día hubo mucha desorganización ante los trenes dobles.

El Tren Suburbano tiene las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.

Y el proyecto contempla una extensión al AIFA, a través de aproximadamente 24 km adicionales, y se prevé que el recorrido sea de unos 39 minutos.

