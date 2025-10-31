Inicio Ciudad de México Frío Llega a CDMX en Día de Muertos: Prevén hasta 4 Grados desde la Madrugada del 1 de Noviembre

Frío Llega a CDMX en Día de Muertos: Prevén hasta 4 Grados desde la Madrugada del 1 de Noviembre

Se activó la Alerta Amarilla por Frío ante temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas del sábado 1 de noviembre, conoce en cuáles alcaldías de la CDMX

Llega con Fuerza el Frío en Día de Muertos: Prevén 4 Grados el 1 de Noviembre de 2025 en CDMX

Habitantes se abrigan ante las bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por frío para la madrugada y mañana del sábado 1 de noviembre de 2025, en pleno Día de Muertos. Se advierte que los termómetros podrían descender hasta los 4 grados.

¿Dónde habrá Alerta Amarilla por frío en la CDMX?

La Alerta Amarilla por Frío que activó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es para las partes altas de las demarcaciones:

  • Milpa Alta 
  • Tlalpan

¿A qué hora se sentirá mayor frío en CDMX?

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas del sábado 1 de noviembre.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. 

Si se utilizan calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

