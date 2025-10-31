Frío Llega a CDMX en Día de Muertos: Prevén hasta 4 Grados desde la Madrugada del 1 de Noviembre
Se activó la Alerta Amarilla por Frío ante temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas del sábado 1 de noviembre, conoce en cuáles alcaldías de la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por frío para la madrugada y mañana del sábado 1 de noviembre de 2025, en pleno Día de Muertos. Se advierte que los termómetros podrían descender hasta los 4 grados.
¿Dónde habrá Alerta Amarilla por frío en la CDMX?
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 01/11/2025 en partes altas de las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/3ZhxkCdysM— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 31, 2025
La Alerta Amarilla por Frío que activó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es para las partes altas de las demarcaciones:
- Milpa Alta
- Tlalpan
¿A qué hora se sentirá mayor frío en CDMX?
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas del sábado 1 de noviembre.
Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
Si se utilizan calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
