Accidente Carretera Matamoros-Ciudad Victoria Deja Saldo de Dos Personas Sin Vida

Dos personas perdieron la vida en un accidente ocurrido al mediodía de este miércoles 12 de noviembre de 2025 sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria, a la altura del punto conocido como Tres Palos, en el municipio de Cruillas, Tamaulipas.

El percance involucró un automóvil y un vehículo de transporte pesado. Preliminarmente, las autoridades señalan que la posible causa del impacto fue el exceso de velocidad de uno de los vehículos.

Se reporta obstrucción de vialidad en el tramo carretero de Jiménez-San Fernando a la altura de Ejido Tres Palos de #Cruillas, derivado de accidente vehicular.



Autoridades Acudieron al Lugar para Asegurar la Zona del Accidente

El vehículo de carga se dirigía hacia Reynosa, mientras que las víctimas mortales viajaban presuntamente de Reynosa con destino al Estado de México.

Autoridades federales y de peritaje acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y regular el tráfico. No se han revelado las identidades de los fallecidos.

