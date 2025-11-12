James Van Der Beek Subasta Piezas de Dawsons Creek para Costear su Enfermedad

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel protagónico en la serie Dawson’s Creek, ha iniciado una recaudación especial para obtener fondos para poder costear su tratamiento contra el cáncer colorrectal.

A los 48 años, Van Der Beek decidió asociarse con Propstore, reconocida casa de subastas especializada en objetos de cine y televisión, para vender parte de los artículos de colección que ha conservado a lo largo de su carrera.

¿Qué objetos subastará James Van Der Beek?

El catálogo incluye piezas emblemáticas como el collar de graduación que Dawson (su personaje) entregó a Joey (Katie Holmes) en el episodio del baile de graduación de Dawson’s Creek, así como los tacos y la gorra de los West Canaan Coyotes que el actor utilizó en la película de 1999 Varsity Blues.

“He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos”, declaró Van Der Beek a la revista People.

“Con todos los giros inesperados que la vida me ha presentado últimamente, está claro que ese momento ha llegado. Aunque me invade la nostalgia, me alegra poder compartir estos objetos con quienes han apoyado mi trabajo durante tanto tiempo”.

Los artículos serán subastados entre el 5 y el 7 de diciembre, durante la tradicional Subasta Anual de Recuerdos de Entretenimiento de Invierno de Propstore. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a cubrir los gastos médicos del intérprete.

Van Der Beek reveló recientemente que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 el año pasado. Según datos de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, este tipo de cáncer es el tercero más común entre hombres y mujeres en Estados Unidos. Se estima que 1 de cada 23 hombres y 1 de cada 25 mujeres recibirán este diagnóstico a lo largo de su vida.

“He estado enfrentando este diagnóstico en privado, tomando medidas con el apoyo de mi familia. Hay motivos para el optimismo y me siento bien”, aseguró el actor.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos señalan que el cáncer colorrectal tiene el segundo costo de tratamiento más alto entre todos los tipos de cáncer.

Historias recomendadas:

El Diablo Viste a la Moda 2: Trailer, Estreno, De Qué Trata y Todo lo que Debes Saber

Adele Llegará al Cine: ¿En Cuál Película Participará la Ganadora del Grammy?

Matthew McConaughey y Michael Caine Firman Acuerdo Para Producir Réplicas de sus Voces con IA