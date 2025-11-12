El Diablo Viste a la Moda 2: Trailer, Estreno, De Qué Trata y Todo lo que Debes Saber

Ya sabemos cómo se ve el regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs gracias al primer tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2 (The Devil Wears Prada 2).

En este primer adelanto vemos a la icónica Miranda, interpretada por Meryl Streep, subiendo un ascensor, acto seguido, Andy Sachs, personificada por Anne Hathaway, sube al mismo elevador mientras Miranda dice "Te tardaste bastante".

Aquí te dejamos el primer trailer de El Diablo viste a la Moda 2 y algunos datos que debes saber sobre la película.

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2 en México?

El estreno de El Diablo Viste a la Moda 2, llega casi 20 años después que la película original, que está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, quien se inspiró en su propia historia para escribirla, Lauren trabajó varios años en la casa que edita la revista Vogue.

La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda llegará a cines el 1 de mayo de 2026.

¿De qué se trata El Diablo Viste a la Moda 2?

Secuela de la exitosa cinta de 2006, “El Diablo viste a la moda 2” retoma la historia de Miranda Priestly, la temida editora en jefe de Runway, quien intenta mantenerse relevante en una era donde el periodismo impreso atraviesa una profunda crisis. Según Variety, la trama enfrenta a Miranda con Emily Charlton (Emily Blunt), su antigua asistente, ahora convertida en una influyente ejecutiva de un conglomerado de lujo cuyo presupuesto publicitario resulta clave para la supervivencia de la revista.

En esta nueva entrega, Priestly deberá luchar por mantener a flote su publicación mientras compite con poderosas rivales, incluida Emily, quien pasó de ser su aprendiz a una formidable adversaria con el control de un contrato millonario que podría salvar (o hundir) a Runway.

El reparto de El Diablo Viste a la Moda 2

El aclamado elenco original regresa: Meryl Streep vuelve a encarnar a la temible Miranda Priestly, Anne Hathaway retoma su papel como Andy Sachs, y Emily Blunt vuelve a brillar como Emily Charlton, junto a Stanley Tucci en el entrañable rol de Nigel.

La secuela suma nuevos rostros de lujo, entre ellos Kenneth Branagh como el esposo de Miranda, además de Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet, BJ Novak, Lady Gaga, Patrick Brammall (quien interpreta al nuevo interés amoroso de Andy) y Simone Ashley.

Sin embargo, uno de los ausentes notables será Adrian Grenier, quien interpretó a la pareja de Andy en la película original.

