Mon Laferte Reacciona a La Interpretación Que Hizo Dua Lipa de Tu Falta de Querer

La música trasciende fronteras. ¿Alguien lo duda? Esta vez fue el turno de Dua Lipa quien se encuentra de gira por Latinoamérica, la británica decidió tomar el micrófono no solo para interpretar sus más sonados temas sino también para rendir homenaje a las voces más poderosas de la región. En esta ocasión, la cantante sorprendió a sus seguidores al interpretar Tu Falta de Querer, uno de los temas más emblemáticos de Mon Laferte.

En el tercer concierto de su gira Radical Optimism, la intérprete decidió mostrar su respeto al tema que este año cumple una década de haber sido lanzado al público oficialmente. Tu Falta de Querer formó parte del tercer álbum de estudio de la cantante chilena, Mon Laferte, vol. 1.

Dua Lipa interpreta Tu falta de querer

Dua Lipa llegó a Chile para ofrecer la tercera fecha de su Radical Optimism Tour, después de haber tenido un par de presentaciones en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina.

En su primera fecha en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la cantante sorprendió sus fans desde muy temprano. Quienes ya la esperaban en las inmediaciones del lugar pudieron escuchar el sound check y adelantar que Dua Lipa le daría a sus seguidores la sorpresa de cantar Tu Falta de Querer. El momento se documentó, se publicó en redes sociales y se viralizó rápidamente.

La gira de Dua Lipa continuará en São Paulo, Rio de Janeiro, Lima y Bogotá, antes de llegar a la Ciudad de México para cerrar el tour. En nuestro país, la cantante se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 1, 2 y 5 de diciembre.

Mon Laferte reacciona a la interpretación que hizo Dua Lipa

Horas después del show de Dua Lipa, la chilena Mon Laferte, quien participará en los Latin Grammy 2025, tomó su móvil y, a través de su cuenta de Instagram, reaccionó al homenaje. La intérprete de Si Tú Me Quisieras tomó el video publicado por una página de fans y lo colocó en sus stories. Junto al video agregó tres emojis con los ojos a punto de llorar.

Con este gesto, la chilena comunicó cuán conmovida se sintió con la interpretación de esta canción.

En octubre pasado, Dua Lipa compartió que cantaría canciones del idioma de cada ciudad que visita, como parte de su Radical Optimism Tour: "Dediqué mucho tiempo a leer letras y entrenar la pronunciación”, dijo a Variety. Hasta octubre pasado, en su gira había interpretado 57 versiones de canciones de bandas que van desde Green Day hasta TLC y AC/DC.

En este reciente homenaje a músicos latinoamericanos que ha hecho, Dua Lipa ya tuvo oportunidad de interpretar una versión de De Música Ligera, de Soda Stereo, y además interpretó de Tu Misterioso Alguien, de Miranda.

