Nieve en México: Este Día de Noviembre 2025 se Espera el Nuevo Frente Frío 16

Las bajas temperaturas seguirán en México, en los próximos días. Apenas sale un frente frío cuando ya llega el otro, provocando nevadas o lluvias en algunas zonas de país. Aquí te decimos cuándo llegará a nuestro país el nuevo frente frío 16 y sus efectos.

Frente frío 15

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó hoy, 19 de noviembre de 2025, la información sobre el desarrollo del frente frío 15, en nuestro país, el cual se seguirá desplazando sobre el norte del territorio nacional, asociado con carios fenómenos más, entre ellos una vaguada polar.

El frente frío 15 seguirá provocando lluvias fuertes en varios estados del norte del país como Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Además, se prevé caída de nieve y aguanieve en las montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, 20 de noviembre de 2025.

¿Cuándo llega el nuevo frente frío 16?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, el nuevo frente frío 16 se aproximará a nuestro país a final de la semana.

Será el viernes, 19 de noviembre de 2025, cuando el nuevo frente frío ingrese a nuestro país, por el noreste y asociado a una circulación ciclónica en niveles medios y altos, con una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará las siguientes condiciones climatológicas:

Bajas temperaturas

Vientos fuertes

Lluvias

Chubascos

Caída de nieve o aguanieve

¿Dónde habrá nevadas por el frente frio 16?

El SMN pronosticó caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora, como efecto del nuevo frente 16, se se extenderá por los estados del noreste del país durante el sábado 22 de noviembre de 2025.

El pronóstico indica que por el frente frío 16 también habrá bajas temperaturas en los estados del centro del país, con ambiente frío a muy frío y heladas al amanecer del sábado.

Mapa del nuevo frente frío 16

A continuación, te compartimos el mapa de la trayectoria del nuevo frente frío 16, en México.

Mapa del nuevo frete frío 16. Foto: SMN

