Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: La Noche Eterna del Baby'O

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Bajo un volcán

Comenzamos con esta película en la que el capitán Torres llega a Tenerife ante la amenaza de la erupción del volcán de Garachico. Dani, una vulcanóloga experta, cree que la reactivación es inminente. La pasión entre los dos se desata a pesar de la inevitable catástrofe natural.

La noche eterna del Baby'O

Seguimos con este documental donde los protagonistas del éxito de uno de los lugares más emblemáticos de la vida nocturna en Acapulco, hacen un recorrido desde el origen de la legendaria discoteca Baby'O, hasta los momentos más críticos de su historia.

Todas las Flores

Finalmente, esta serie que cuenta la historia de Maira, que nació ciega, pero adquirió un talento que le permitió convertirse en una gran perfumista. Para lograr la felicidad, Maira debe revelar los crímenes que su madre Zoe cometió.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

