Jazlyn, Bebé que Sobrevivió a Explosión de Pipa en Iztapalapa, y su Mamá Regresaron Hoy a México

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, la bebé que sobrevivió a la explosión de Iztapalapa, y su mamá regresaron hoy a México.

La Fundación indicó que tanto Jazlyn como su mamá fueron trasladadas a su domicilio en una ambulancia del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud capitalina.

Agradecen al Hospital Shriners de Galveston, Texas, por la atención brindada a Jazlyn durante más de dos meses de tratamiento.

También indicaron que la mamá de Jazlyn agradece el interés y la paciencia de los medios respecto al estado de salud de su hija, pero destacó que por momentos, "la familia pide consideración y prudencia".

La Fundación quedará disponible para informar sobre los tratamientos que se le darán a Jazlyn para atender sus secuelas

Jazlyn y la historia de la abuelita "heroína"

El día del accidente de la pipa en el Puente de la Concordia, 10 de septiembre, Jazlyn Azulet, se encontraba con su abuelita Alicia Matías Teodoro, quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de la estación Santa Marta de la línea A del Metro.

Al momento de la explosión, la señora Alicia de 54 años, la cubrió con su cuerpo lo que le provocó quemadura de tercer grado en el 98 % de su cuerpo. La abuelita heroína como fue reconocida en redes sociales en forma de homenaje por su valentía, falleció el 12 de septiembre.

JAzlyn Azulet fue atendida en un inicio en el Centro Médico Siglo XXI, en a CDMX, donde los médicos la estabilizaron antes de autorizar su traslado aéreo a Estados Unidos.

