CCH Sur Reanudará Clases Presenciales a Partir del 24 de Noviembre luego de Ataque a Alumno

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM reanudará clases presenciales de forma escalonada el próximo lunes 24 de noviembre de 2025, luego de poco más de dos meses de suspensión por el ataque en el que un alumno perdió la vida.

A través de un comunicado, el plantel educativo de la UNAM detalló cómo será la reanudación gradual de las actividades académicas presenciales:

Lunes 24 de noviembre: Regresan alumnos de primer semestre, generación 2026.

Regresan alumnos de primer semestre, generación 2026. Martes 25 de noviembre : Regresan alumnos de tercer semestre, generación 2025.

: Regresan alumnos de tercer semestre, generación 2025. Miércoles 26 de noviembre: Regresan alumnos de quinto semestre, generación 2024.

De tal forma que para el próximo jueves 27 de noviembre toda la matrícula estudiantil del CCH Sur retomará sus clases de forma presencial.

Regreso a clases con nuevas medidas de seguridad

El regreso a clases presenciales fue resultado del avance en los trabajos del proyecto de seguridad que tiene que ver con apoyo psicoemocional a integrantes de la comunidad y mejoramiento de la infraestructura del plantel, entre los que destacan:

Un nuevo sistema de control de acceso.

Insaltación de detectores de metales, luminarias y reflectores, cámaras de vigilancia y podas regulares.

En el documento, la dirección del CCH Sur subrayó que el regreso a las actividades presenciales fue posible gracias a los acuerdos logrados en las mesas de diálogo llevadas a cabo con los estudiantes, padres de familia, trabajadores y autoridades del plantel.

¿Por qué no había clases presenciales en CCH Sur?

Las clases se suspendieron en el plantel luego de que el pasado 22 de septiembre de 2025 el alumno Jesús Israel, de 16 años, y un trabajador de la institución fueran atacados por el exestudiante Lex Ashton "N".

Derivado de esta agresión, el estudiante Jesús Israel, originario de Perote, Veracruz, perdió la vida.

Por estos hechos, el agresor, Lex Ashton, fue vinculado a proceso el 16 de octubre por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra un trabajador del mismo plantel. La autoridad judicial determinó que el acusado permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente durante el desarrollo del proceso penal.

