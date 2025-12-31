Detienen a “Sagitario" o "El Señor de la Silla”, Durante Megaoperativo en Culiacán, Sinaloa

Un operativo de seguridad de gran despliegue se registró la tarde de este miércoles 31 de diciembre en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Culiacán, donde autoridades federales y de seguridad pública mantienen acciones coordinadas por aire y tierra.

La movilización ocurre en calles cercanas al bulevar Ciudades Hermanas, específicamente entre Río Piaxtla y Río Quelite, generando restricciones a la circulación vehicular y presencia visible de fuerzas de seguridad en la zona.

La Marina informó que con base en los datos de prueba obtenidos, un Juez Federal otorgó una orden de cateo, la cual fue cumplimentada el día de hoy mediante un operativo coordinado que derivó en la detención de “Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”, así como de tres personas más. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga.

Un helicóptero se encuentra sobrevolando la zona debido al operativo de seguridad.

De acuerdo con lo observado en el lugar, un helicóptero de la Secretaría de Marina realiza sobrevuelos a baja altura sobre el sector, mientras que por tierra se mantiene el despliegue de elementos federales y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las unidades que participan incluyen vehículos blindados, los cuales recorren distintas calles de la colonia como parte del operativo en curso.

La presencia de las fuerzas de seguridad ha provocado afectaciones temporales a la movilidad en la colonia Guadalupe. La circulación se mantiene restringida en varios puntos, situación que ha impedido a algunos vecinos ingresar o salir de sus domicilios con normalidad. Esta situación se presenta mientras un convoy integrado por distintas corporaciones avanza por el sector.

Hasta este punto, no se han dado a conocer resultados, detenciones ni aseguramientos derivados del operativo, ni tampoco se ha precisado el objetivo de las acciones implementadas en la colonia Guadalupe.

El operativo continúa en desarrollo y se mantiene el despliegue tanto aéreo como terrestre en este sector de Culiacán. Se espera que, conforme avance la intervención o concluya la movilización, las autoridades informen sobre el alcance de las acciones realizadas y el motivo que originó este operativo.

