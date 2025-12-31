Continúa Búsqueda de Sergio Eduardo, Brigadista Forestal Desaparecido en Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California activó un boletín de búsqueda para localizar a Sergio Eduardo Alonso Chávez, brigadista forestal de 23 años, quien fue visto por última vez el 7 de diciembre de 2025 en la Zona Centro del municipio de Ensenada.

De acuerdo con la información oficial, Sergio Eduardo cuenta con media filiación de complexión robusta, tez blanca, cabello castaño oscuro, cejas pobladas, ojos color café oscuro, nariz mediana y barba recortada. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y pesa alrededor de 75 kilogramos

¿Qué vestía el día de su desaparición?

Al momento de su desaparición vestía camisa azul, pantalón negro, chamarra negra y gorra azul con blanco. Las autoridades no han detallado las circunstancias de su ausencia, sin embargo, señalaron que ya se realizan las diligencias correspondientes para dar con su paradero.

La FGE solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar al joven. En caso de contar con datos relevantes, se pide comunicarse de inmediato al 911, al 089, o a los teléfonos de la Fiscalía General del Estado (646) 152 25 00, extensiones 2559 y 2560.

