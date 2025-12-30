Inicio Tijuana Pronóstico del Clima Baja California para Año Nuevo: Se Esperan Lluvias, Frio y Fuertes Vientos

Pronóstico del Clima Baja California para Año Nuevo: Se Esperan Lluvias, Frio y Fuertes Vientos

Autoridades piden a la población a extremar precauciones y mantenerse informada, especialmente durante los festejos de fin de año

Del 31 de diciembre al 2 de enero, se prevén lluvias, rachas de viento, descenso en las temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, informó la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con base en datos de Protección Civil.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la mandataria estatal exhortó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada, especialmente durante los festejos de fin de año, con el objetivo de recibir el 2026 en familia, con tranquilidad y seguridad.

Emiten recomendaciones ante lluvias y vientos de Santa Ana

Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante las condiciones meteorológicas adversas, como:

  • Evitar traslados innecesarios en zonas de riesgo
  • Evitar cruzar arroyos o zonas inundadas tanto en auto como a pie
  • Revisar el estado de techos y ventanas

Además de mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil estatal y municipal.

Finalmente, se reiteró que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al 9-1-1, para recibir atención oportuna.

