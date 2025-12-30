Aseguran Armas de Fuego, Cartuchos y Equipo Táctil Dentro de Vehículo Robado en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron 11 armas de fuego, casi 500 cartuchos útiles y diverso equipo táctico, tras atender un reporte ciudadano realizado al número de emergencias 9-1-1, en hechos registrados en la colonia Los Valles.

Localizan vehículo abandonado con armamento y equipo táctico

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el aseguramiento se derivó de un reporte sobre un vehículo abandonado con la marcha encendida en la vía pública. Al arribar al sitio, los agentes localizaron una vagoneta Honda, la cual, tras una inspección preventiva, arrojó reporte de robo.

Durante la revisión del vehículo los oficiales observaron un arma larga a simple vista, por lo que procedieron a asegurar el área y realizar una inspección detallada para descartar riesgos a la ciudadanía. En el interior del vehículo fueron localizadas:

11 armas de fuego

33 cargadores

495 cartuchos útiles de distintos calibres

de distintos calibres 8 radiocomunicadores

Un chaleco antibala s

s Equipo relacionado con armamento

Tanto el armamento, el equipo balístico como el vehículo robado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

La SSPCM informó que este aseguramiento forma parte de las acciones preventivas permanentes implementadas para retirar armas de circulación, inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en Tijuana.