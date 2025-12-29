Sarampión en Baja California: Suben a 15 los Casos Confirmados

El número de casos positivos de sarampión en Baja California aumentó a 15, de acuerdo con información de autoridades de salud, quienes señalaron que, pese al incremento, el brote se mantiene contenido y sin evidencia de dispersión comunitaria del virus. Los contagios se han identificado en distintos municipios del estado, con una concentración mayor en Mexicali y su Valle.

Confirman 15 casos de sarampión en Baja California.

Del total de casos confirmados, 13 se localizan en Mexicali y el Valle de Mexicali, mientras que uno fue detectado en Ensenada y otro más en Tijuana. Estos dos últimos se encuentran vinculados al sector salud, lo que permitió su identificación oportuna y el seguimiento epidemiológico correspondiente por parte de las instancias sanitarias.

El secretario de Salud del estado, Adrián Medina Amarillas, explicó que todos los casos registrados de sarampión hasta el momento corresponden a transmisiones secundarias, derivadas del primer brote identificado. Esta condición, precisó, ha permitido mantener el control epidemiológico y limitar la propagación del virus en la entidad.

La estrategia implementada por el sector salud ha estado enfocada en la contención y prevención de nuevos contagios, mediante acciones de vigilancia, seguimiento de contactos y aplicación de medidas sanitarias específicas. De acuerdo con la información disponible, estas acciones han contribuido a que no se registre transmisión comunitaria del sarampión en Baja California.

Se han aplicado más de 100 mil vacunas contra el sarampión en Baja California.

Como parte de estas medidas, se informó que se han aplicado casi 140 mil vacunas contra el sarampión en la población objetivo. Esta cifra representa una cobertura del 91 por ciento entre las personas consideradas en riesgo, un porcentaje que, si bien es alto, aún se encuentra por debajo del nivel recomendado para lograr una inmunidad colectiva efectiva.

Las autoridades de salud señalaron que, para alcanzar una protección óptima, es necesario llegar a una cobertura del 95 por ciento. Por ello, hicieron un llamado a madres y padres de familia para que acudan a vacunar a niñas y niños de entre 1 y 9 años, así como a personas adultas que hayan tenido contacto con algún caso sospechoso.

Información de Kitzia Flores

