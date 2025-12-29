Localizan con Vida en Mexicali a Hombre Reportado como Desaparecido desde 2023 en Sonora
Abraham Ibarra Reyes era buscado desde octubre de 2023 en Sonora y Baja California; autoridades lograron reunirlo con su familia
La Policía Municipal de Mexicali localizó con vida a Abraham Ibarra Reyes, de 33 años de edad, quien contaba con reportes de búsqueda activos en los estados de Sonora y Baja California desde octubre de 2023.
El hombre contaba con reporte de búsqueda activa en Baja California y Sonora
El hallazgo fue realizado por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de la Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad, cuando el hombre fue detectado deambulando en la vía pública.
Debido a su condición, Abraham Ibarra Reyes fue resguardado por los oficiales y trasladado al Instituto de Psiquiatría del Estado para su valoración médica correspondiente.
Tras confirmar su identidad, las autoridades municipales establecieron coordinación con la Fiscalía General del Estado y con colectivos de búsqueda, lo que permitió concretar su reunificación con familiares, quienes se trasladaron desde Puerto Peñasco, Sonora.
