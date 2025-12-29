Taxista en Presunto Estado de Ebriedad Provoca Choque Múltiple y Deja Dos Lesionados en Tijuana

Un taxista fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Tijuana luego de verse involucrado en un accidente de tránsito múltiple que dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, en hechos registrados en la intersección del cañón de Las Rosas y la calle Jorge Mistral.

Te podría interesar:

Conductor pierde control de vehículo y provoca accidente múltiple

De acuerdo con información oficial, el conductor del transporte público perdió el control de la unidad al tomar una curva, invadió el carril contrario e impactó a una camioneta que se encontraba detenida. Tras el choque, el taxi giró y atropelló al conductor de la camioneta, quien realizaba labores de descarga en ese momento.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al hombre atropellado, quien fue trasladado a un hospital donde su estado de salud fue reportado como estable. En el interior de la camioneta también se encontraba un menor de edad, hijo del conductor, quien presentó lesiones leves y no requirió traslado médico.

Autoridades informaron que el presunto responsable, un hombre de 67 años de edad, presentaba aliento alcohólico y fue diagnosticado con ebriedad incompleta, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La Policía Municipal reiteró el llamado a los conductores a evitar manejar bajo los influjos del alcohol, ya que este tipo de conductas representan un grave riesgo para la seguridad vial y la integridad de peatones y automovilistas.

Historias recomendadas: