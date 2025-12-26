Hombre Pasará Más de 4 Años en Prisión por Robar una Iglesia en Ensenada; Esto se Sabe

La Fiscalía Regional de Ensenada obtuvo una sentencia condenatoria en contra de una persona responsable del delito de robo calificado cometido a lugar cerrado, en agravio de una iglesia ubicada en la zona Centro del municipio. El fallo fue emitido el 25 de diciembre, luego de que un juez validara el trabajo de investigación realizado por la Unidad de Investigación de Robos, relacionado con hechos ocurridos durante la madrugada del 15 de octubre de 2023 en un templo cristiano de esta ciudad.

De acuerdo con la información judicial, el robo se registró aproximadamente a las 00:00 horas, cuando el ahora sentenciado ingresó de manera ilegal a la iglesia localizada sobre la avenida Blancarte. El acceso no autorizado permitió que se apoderara de diversos bienes utilizados en actividades propias del templo, generando un perjuicio directo a la comunidad religiosa afectada.

Hombre es declarado culpable de robar una iglesia en Ensenada.

Durante las indagatorias se logró establecer que el responsable fue Alejandro, quien sustrajo instrumentos musicales y equipo de sonido del interior del templo. Entre los objetos robados se encontraban guitarras, monitores, un bajo, micrófonos inalámbricos, una bocina y otros artículos de valor que formaban parte del equipamiento habitual del lugar.

El proceso judicial avanzó hasta la etapa de audiencia, en la que el Juez de Control autorizó la apertura de un procedimiento abreviado. Esta figura legal permitió resolver el caso con base en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales acreditaron la responsabilidad penal del acusado en el delito de robo calificado a lugar cerrado.

¿Cuánto tiempo pasará en prisión Alejandro por el robo a una iglesia?

Fue en este punto del proceso cuando la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria por un periodo de 4 años y 6 meses de prisión, sin la posibilidad de acceder a beneficios judiciales. Además de la pena, el juez ordenó el pago de la reparación del daño de manera genérica a favor de la parte ofendida.

Con esta sentencia, el caso quedó formalmente concluido en el ámbito judicial, dejando constancia de la responsabilidad penal del acusado por los hechos registrados en octubre de 2023.

