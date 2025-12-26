Localizan Cuerpo Sin Vida tras Incendio en Viviendas de Asentamiento Irregular en Tijuana

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana atendieron un reporte al número de emergencias 9-1-1 por el incendio de dos viviendas en la calle Manuel Alambrado, en la colonia Las Torres, parte alta de la ciudad.

Localizan persona sin vida

Al arribo de las unidades, los bomberos localizaron dos casas de pequeñas dimensiones envueltas en llamas, ubicadas en una zona de asentamiento irregular, por lo que de inmediato iniciaron las labores de contención y extinción del fuego.

En el lugar trabajaron al menos 10 elementos del cuerpo de bomberos, quienes lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

Durante las labores de escombrado, los rescatistas realizaron el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona, cuyo sexo no pudo ser determinado en el sitio.

Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que llevaran a cabo las diligencias necesarias y se iniciaran las investigaciones para determinar la causa y el origen del incendio, así como la identidad de la persona localizada sin vida.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre posibles responsables.

APG