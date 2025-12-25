Hospitales de Baja California Registran los Primeros Nacimientos de Navidad 2025

Como parte de la tradición decembrina, la Secretaría de Salud de Baja California informó sobre el nacimiento de los primeros bebés registrados durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en distintos municipios del estado, entre ellos Tijuana, Mexicali y Ensenada.

El titular de la dependencia, Adrián Medina Amarillas, dio a conocer que los alumbramientos se realizaron en unidades médicas del sistema IMSS Bienestar, donde se brindó atención oportuna y especializada tanto a las madres como a los recién nacidos.

Primer nacimiento se registro en Tijuana

El primer nacimiento de Navidad en la entidad se registró a las 00:25 horas en el Hospital General de Tijuana, donde nació un bebé varón de 2.8 kilogramos, quien llevará por nombre Isaac. Su madre, María Fernanda, es residente de la colonia De los Alcatraces.

Minutos después, a las 00:54 horas, en el mismo hospital nació otro niño de 3.05 kilogramos, hijo de la señora Jennifer, vecina de Villas del Sol, quien informó que su hijo se llamará Etan. Posteriormente, a la 1:06 horas, se registró el nacimiento de Alonso, con un peso de 3.09 kilogramos, hijo de Escarlem, residente de la colonia Natura.

En el Hospital Materno Infantil de Tijuana, a la 1:29 horas, la señora Berenice dio a luz a una niña de 2.9 kilogramos, originaria de la colonia Santa Fe 2da Sección, cuyo nombre aún no ha sido definido.

En Mexicali, el primer bebé de Navidad fue José Antonio, nacido a la 1:10 horas en el Hospital Materno Infantil, con un peso de 3.8 kilogramos. Su madre, Ana Joselyn, es residente de la colonia Pueblo Nuevo. Más tarde, a las 4:37 horas, nació el pequeño Kyasel, con un peso de 3.7 kilogramos, hijo de Edith, del fraccionamiento Hípico.

Por su parte, en Ensenada, el primer nacimiento se registró a las 5:38 horas en el Hospital General de Ensenada, donde nació un bebé varón de nombre Ángel Julián, hijo de Melissa, residente de la colonia Pórticos del Mar.

El personal médico, de enfermería y trabajo social de los hospitales celebró los primeros alumbramientos del día y refrendó su compromiso con la atención materno-infantil. El secretario de Salud agradeció la labor del personal de salud durante las festividades y extendió una felicitación a las familias que recibieron a los nuevos integrantes.

