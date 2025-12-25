Atienden Emergencia Médica en Estación de Bomberos; Mujer Muere en el Lugar

En víspera de Navidad, una mujer fue trasladada por sus familiares a la Estación 13 de Bomberos, ubicada en la colonia Progreso en Mexicali, para recibir atención médica de urgencia, luego de que fuera localizada inconsciente, presuntamente por una autolesión.

La mujer fue declarada sin vida

De acuerdo con información oficial, paramédicos de la estación acudieron de inmediato para brindarle auxilio y aplicaron maniobras de resucitación durante varios minutos; sin embargo, la mujer fue declarada sin vida en el lugar.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Será la Agencia Estatal de Investigación la encargada de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fallecimiento, conforme avanzan las indagatorias.

Información Miguel Galindo

