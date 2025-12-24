Detienen a Dos por Presunta Venta Ilegal de Pirotecnia en Estacionamiento de Plaza en Mexicali

Agentes de la Policía Municipal de Mexicali, detuvieron a dos hombres que presuntamente se encontraban vendiendo pirotecnia de manera ilegal en el estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en la zona poniente de la ciudad. La intervención se realizó tras un reporte recibido a través del sistema C5, lo que permitió a los oficiales desplegar un operativo en el lugar y ubicar a los señalados en flagrancia, en un punto de alta afluencia de personas.

Nota relacionada: Muere Bebé de Un Año por Presunto Maltrato Infantil en Tijuana; La Madre Fue Detenida

De acuerdo con la información oficial, el reporte alertó sobre la presunta venta de cohetes en el área del estacionamiento del centro comercial. Al arribar al sitio, los elementos municipales identificaron a dos individuos que coincidían con las características proporcionadas y procedieron a realizar una revisión preventiva, durante la cual confirmaron la comercialización de artefactos explosivos sin los permisos correspondientes.

¿Qué les fue decomisado a los dos hombres detenidos?

Durante la inspección, los oficiales decomisaron varias bolsas que contenían “cebollitas” y distintos tipos de explosivos, los cuales se encontraban listos para su venta. Además, fue asegurado un vehículo tipo sedán presuntamente utilizado para el traslado y almacenamiento de la pirotecnia, el cual fue remolcado como parte del procedimiento y puesto a disposición de la autoridad competente.

Los dos hombres detenidos fueron trasladados a la comandancia de la Policía Municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal. En este punto, se inició el proceso administrativo y legal derivado de la presunta venta ilegal de pirotecnia, conforme a la normatividad vigente en el municipio.

Nota relacionada: Clausuran Cohetería en Mexicali por Incumplimiento Ambiental Pese a Tener Permisos

¿A cuánto asciende la multa por vender pirotecnia ilegalmente en Mexicali?

Fue posteriormente cuando se dio a conocer que las sanciones económicas por este tipo de conductas pueden alcanzar hasta los 45 mil pesos, dependiendo de la cantidad de explosivos asegurados y de las circunstancias en las que se haya cometido la infracción.

Las autoridades recordaron que la venta y detonación de pirotecnia no solo constituye una actividad ilegal, sino que también representa un riesgo significativo para la seguridad de la población. Este tipo de explosivos puede provocar lesiones graves, incendios y otros incidentes, especialmente en zonas concurridas como centros comerciales y áreas habitacionales.

Nota relacionada: Intensificarán Operativos Contra la Pirotecnia en Tijuana por Fiestas Decembrinas; Esto se Sabe

Asimismo, se reiteró que el uso de pirotecnia afecta de manera directa a niñas, niños, mascotas y al medio ambiente, debido al ruido, las detonaciones y los residuos que generan estos artefactos. Por ello, se mantiene la vigilancia en distintos puntos de la ciudad, particularmente durante temporadas en las que suele incrementarse su venta.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP