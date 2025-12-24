Muere Bebé de Un Año por Presunto Maltrato Infantil en Tijuana; La Madre Fue Detenida

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó la detención de una mujer identificada como Danna Paola “N”, de 20 años de edad, tras el fallecimiento de un menor de aproximadamente un año, quien habría sido víctima de presunto maltrato físico.

Bebé presentaba múltiples lesiones

De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Policía Municipal de Tijuana, adscritos al Escuadrón Violeta, acudieron la tarde de este martes al Hospital General de Tijuana, luego de que personal médico solicitara la intervención de las autoridades por el ingreso de un infante que presentaba múltiples lesiones visibles.

El menor fue trasladado por familiares al área de urgencias alrededor de las 14:30 horas, sin embargo, fue declarado sin vida minutos después. El personal médico detectó signos evidentes de violencia física reciente y lesiones previas, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

Elementos del Escuadrón Violeta, unidad especializada en la atención de casos de violencia familiar y de género, realizaron las primeras diligencias en el lugar y aseguraron a Danna Paola “N”, quien fue puesta a disposición de la autoridad investigadora, a fin de que se determinen las responsabilidades legales correspondientes.

