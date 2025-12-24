Clausuran Cohetería en Mexicali por Incumplimiento Ambiental Pese a Tener Permisos

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California informó la clausura de la Cohetera, establecimiento tradicional dedicado a la venta de pirotecnia en Mexicali, pese a que contaba con un permiso vigente otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

La autoridad estatal explicó que la autorización federal no exime el cumplimiento de la legislación ambiental local, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado realizó una inspección en el lugar y procedió a la colocación de sellos de clausura, al detectar incumplimientos a la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California.

Te podría interesar: Intensificarán Operativos Contra la Pirotecnia en Tijuana por Fiestas Decembrinas; Esto se Sabe

¿Cuáles son los riesgos de la pirotecnia?

De acuerdo con el posicionamiento oficial, el uso y comercialización de pirotecnia representa riesgos a la salud pública, genera contaminación ambiental, afecta de manera directa a personas vulnerables, como adultos mayores, niñas y niños, así como a animales domésticos y silvestres. Además, señalaron que este tipo de productos puede provocar accidentes graves o incendios.

La dependencia estatal reiteró que continuará con operativos de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, particularmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta el uso de artículos pirotécnicos.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG